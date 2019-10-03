بالفيديو.. التحالف تستهدف عناصر للمليشيا الحوثية الإرهابية
أعلنت قوات التحالف ، استهداف عناصر ومواقع مختلفة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، عقب أن شهدت خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر تهديدات من المليشيا الحوثية الإرهابية .
وأوضحت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل ، أنه تم استهداف قناص معادي من العناصر الإرهابية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية بمحافظة صعدة اليمنية .
كما تم استهداف وتدمير مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة والألغام التابعة للحوثيين بمحافظة الحديدة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83767 ] نشر منذ 5 ساعات
دكوا معاقلهم بحول من الله وقوته ، سدد الله رميكم ونصركم على اعدائكم ولا تبقوا لهم باقيه ،، آمين ..