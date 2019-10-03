بالفيديو.. التحالف تستهدف عناصر للمليشيا الحوثية الإرهابية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قوات التحالف ، استهداف عناصر ومواقع مختلفة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، عقب أن شهدت خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر تهديدات من المليشيا الحوثية الإرهابية .

وأوضحت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل ، أنه تم استهداف قناص معادي من العناصر الإرهابية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية بمحافظة صعدة اليمنية .

كما تم استهداف وتدمير مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة والألغام التابعة للحوثيين بمحافظة الحديدة .