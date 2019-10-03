موعد انطلاق الـ SUV المستوحاة من فورد موستنج

واشنطن(صدى):

أعلنت فورد لأول مرة عن خططها لإطلاق سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل في يناير 2018، حيث وعدت بأن الكروس أوفر ستتوفر في وقت ما في عام 2020.

ويتوقع تقرير جديد الآن أنه يمكن أن نرى السيارة التي تعمل بالبطاريات في معرض لوس أنجلوس للسيارات الشهر المقبل.

في حين كشفت مجلة إلكترونية عن تقرير إجراء تحليل لكيفية تحول معرض لوس أنجلوس إلى حدث تكشف فيه شركة صناعة السيارات الكبرى عن طرز جديدة مع انتقال NAIAS من يناير إلى يونيو ابتداء من العام المقبل، ولا توجد معلومات فعلية، ولا توجد معلومات مسربة ولا اقتباسات.

وقالت الشركة إنها ليس لديها أخبار عن ما إذا كانت ستشارك في معرض لوس أنجلوس أم لا.