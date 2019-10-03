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بالفيديو.. طلاب يتحدون السيول والظروف الصعبة للذهاب إلى المدرسة

بالفيديو.. طلاب يتحدون السيول والظروف الصعبة للذهاب إلى المدرسة
علي القحطاني(صدى):

استعرض برنامج ” سيدتي ” مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب يتحدون السيول والظروف الصعبة للذهاب إلى المدرسة بمكة المكرمة .

وقال والد أولياء الأمور في اتصال هاتفي للبرنامج ” بشير الجابري ” ، إن المدرسة تبعد كيلو عن مكان إقامة الطلاب بالفيديو ، ونأخذ في حدود ساعة للوصول للمدرسة سيراً ، وبالسيارة يأخذ دقائق ولكن لا يوجد مواصلات .

وتابع ، أنه تم مخاطبة التربية والتعليم لتوفير مواصلات للطلاب لنقلهم من أماكن إقامتهم إلى المدارس والعكس لتخفيف المعاناة عنهم ، وبلغنا بلدية مكة المكرمة لرصف الطريق لتتمكن السيارات من السير به وحتى نستطع نقل أطفالنا لمدارسهم ، كما بلغت وزارة النقل بضرورة رصف الطريق فحولوني للدفاع المدني ومازلنا ننتظر الإجابة .

وأضاف بشير ، لدينا مجمع بنات وبنين ، البنات 191 والبنين 195 ، وهناك طرق أبعد وأصعب مما يظهر بالفيديو .


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