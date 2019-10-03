من جدة والقاهرة وعمان حلقات جديدة من البرنامج الشهير «يسعد مساكم» على قناة اقرأ

حسن الزهراني(صدى):

بدأت قنوات اقرا الفضائية بتصوير حلقات جديدة من برنامج” يسعد مساكم ” في موسمه الثالث في المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بمواقع سياحية تراثية ومعلومات مختلفة عن كل بلد .

البرنامج المنوع في اهتماماته والذي يستهدف جميع شرائح المجتمع يتفاعل مع الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة اقرأ الفضائية ،

برنامج ” يسعد مساكم ” يعرض مختلف الجوانب الاجتماعية والطبية والثقافية والتعليمية مما يهم الأسرة والمجتمع العربي من خلال ضيوف يطرحون العديد من الفقرات المفيدة والجديدة والتي تهم الرجل والمرأة والشباب والطفل ويعرض آخر الاخبار والأحداث المنوعة وبسمة الشارع من خلال الاستطلاعات الميدانية بالإضافة الى عرض تقارير مميزة من مختلف دول العالم مع استضافة للمشاهير، رواد الأعمال وأصحاب قصص النجاح والمبدعين ورفد المشاهدين بمعلومات طبية توعوية مفيدة في شتى المجالات .

كما يمكن للمشاهدين المشاركة في إثراء محتوى الحلقة بالتفاعل مع اسئلة الاستطلاع المنشورة على صفحة اقرأ على فيس بوك. يسعد مساكم يبث من الأحد إلى الخميس العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .