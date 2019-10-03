تركي آل الشيخ يتوقع 100 ألف زائر يوميًا في معرض الصيد

عادل الحربي(صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فيديو يستعرض تجهيزات معرض الصيد السعودي الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق: ” وين راعين المقانيص والصقور … أكبر معرض للصقور وسلاح الصيد في تاريخ المملكة في موسم الرياض.. شكرًا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وللقائمين على المعرض.

وتابع آل الشيخ : “ تخيلوا ٢٠ ألف قطعة سلاح.. وتشتري وترخص في معرض … أتوقع فوق ١٠٠ ألف زائر كل يوم ”.

وكان نادي الصقور كشف أمس تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، موضحًا بأن المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض.

ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضًا من مختلف دول العالم، وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد.