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بالفيديو.. حقيقة إصابة المرأة بجلطة دماغية بسبب كبت مشاعرها

بالفيديو.. حقيقة إصابة المرأة بجلطة دماغية بسبب كبت مشاعرها
أميرة خالد(صدى):

علقت أخصائية نفسية نورة العمار، اليوم الخميس، على دراسة أمريكية قالت إن كبت المرأة لمشاعرها يسبب جلطة دماغية.

وقالت العمار خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كبت المرأة لمشاعرها يؤثر على صحتها بشكل عام لكن لا يصل إلى السكتة الدماغية.

وأضافت : كبت المشاعر مع الوقت يصيب الإنسان بعدم اللامبالاه والتبلّد أمام المواقف الإنسانية.


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