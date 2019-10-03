بالفيديو.. حقيقة إصابة المرأة بجلطة دماغية بسبب كبت مشاعرها
علقت أخصائية نفسية نورة العمار، اليوم الخميس، على دراسة أمريكية قالت إن كبت المرأة لمشاعرها يسبب جلطة دماغية.
وقالت العمار خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كبت المرأة لمشاعرها يؤثر على صحتها بشكل عام لكن لا يصل إلى السكتة الدماغية.
وأضافت : كبت المشاعر مع الوقت يصيب الإنسان بعدم اللامبالاه والتبلّد أمام المواقف الإنسانية.
دراسة أمريكية: كبت المرأة لمشاعرها يسبب جلطة دماغية.. وأخصائية نفسية سعودية تكذّب هذه الدراسة#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/cfmwgWnGtp
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 3, 2019
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