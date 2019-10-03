بالفيديو.. حقيقة إصابة المرأة بجلطة دماغية بسبب كبت مشاعرها

أميرة خالد(صدى):

علقت أخصائية نفسية نورة العمار، اليوم الخميس، على دراسة أمريكية قالت إن كبت المرأة لمشاعرها يسبب جلطة دماغية.

وقالت العمار خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : كبت المرأة لمشاعرها يؤثر على صحتها بشكل عام لكن لا يصل إلى السكتة الدماغية.

وأضافت : كبت المشاعر مع الوقت يصيب الإنسان بعدم اللامبالاه والتبلّد أمام المواقف الإنسانية.