محمد صلاح يتخطى رونالدو ويحقق رقمين مميزين

ماجد محمد(صدى):

قدم النجم المصري، محمد صلاح، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، عندما قاد فريقه ليفربول للفوز بشق الأنفس على ضيفه سالسبورغ النمساوي، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورت”، أن صلاح منذ انضمامه لنادي ليفربول في يونيو 2017، تمكن على مدار عامين تقريبا، من تسجيل 77 هدفا في كافة المسابقات، أي أكثر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي أحرز 76 هدفا خلال نفس الفترة.

وأشارت الشبكة إلى أن لاعبين فقط، ينشطان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، يتفوقان على النجم المصري من حيث عدد الأهداف التي سجلاها خلال الفترة المذكورة، وهما نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز 96 هدفا، وهداف نادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (95 هدفا).

كما وصل “الفرعون” المصري لهدفه رقم 11 في آخر 13 مباراة لعبها على ملعب “آنفيلد” في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه في هذا المؤشر سوى جيرارد، الذي سجل 18 هدفا، بحسب ما ذكر موقع “Squawka Football” المختص في إحصائيات كرة القدم.