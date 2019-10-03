الصقر يستقبل بمكتبه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الحدود الشمالية

سلطان الهوير(صدى):

استقبل سعادة محافظ طريف الاستاذ/بدر بن نجر العتيبي يستقبل سعادة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الشمالية سعود نايف الرويلي ومستشار المساعد / عايش الحازمي ومدير القطاع الصحي بطريف / فايز سرحان الرويلي.

وبعد السلام على سعادة ناقش مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الحدود الشمالية عن الخدمات المقدمة للمرضى وعن الملاحظات التي يراها سعادته لتقديمها للمرضى بطريف وقد قام الصقر بالشكر والثناء على صحة الحدود الشمالية عامة وقطاع صحي طريف خاصة