وكالة الوزارة للثروة المعدنية تعلن المرشحون والمرشحات للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وكالة الوزارة للثروة المعدنية عن أسماء (27) مرشحاً ومرشحة ممن تقدموا على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سابقاً بتاريخ 1441/01/17 هـ، من خلال موقع الوكالة.

وأكدت أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال المسجلة بمنصة (جدارة) لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية. وتؤكد وكالة الوزارة للثروة المعدنية بأن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً من شروط الترشيح، ولايعني ذلك القبول النهائي للتوظيف.

الأسماء:

المرشحون للمقابلة (رجال):هنــــــــــــــا.

المرشحون للمقابلة (نساء):هنـــــــــــــــا.