حقيقة فيديو متداول عن تعنيف طفل بولاعة
علق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الریاض المقدم شاكر بن سلیمان التویجري على مقطع الفیدیو یظھر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنیفه وترویعه بإشعال قداحة لإخافته.
وقال المتحدث الرسمي : ” أسفرت المتابعة الأمنیة وإجراءات البحث والاستدلال -بفضل من الله- عن تحدیدھویته، حیث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إیقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامیة بحقه. وشرطة منطقة الریاض.
واضاف : إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلیة على أمن الوطن والمواطن والمقیم وأن الأجھزة الأمنیة ستعمل على تنفیذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من یخالفھا.
اترك تعليقاً