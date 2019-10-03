حقيقة فيديو متداول عن تعنيف طفل بولاعة

حمود العنزي(صدى):

علق المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الریاض المقدم شاكر بن سلیمان التویجري على مقطع الفیدیو یظھر من خلاله تعدي أحد الأشخاص على طفل وتعنیفه وترویعه بإشعال قداحة لإخافته.

وقال المتحدث الرسمي : ” أسفرت المتابعة الأمنیة وإجراءات البحث والاستدلال -بفضل من الله- عن تحدیدھویته، حیث اتضح أنه مواطن من أقارب الطفل، في العقد الخامس من العمر، وجرى إیقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامیة بحقه. وشرطة منطقة الریاض.

واضاف : إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلیة على أمن الوطن والمواطن والمقیم وأن الأجھزة الأمنیة ستعمل على تنفیذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من یخالفھا.