شاهد.. رقص زوج الدكتورة خلود يشعل انستجرام
نشرت الدكتورة خلود فيديو لزوجها أمين وهو يرقص بالسيف على أنغام أغنيات أردنية بدوية شعبية عبر ” انستجرام “.
وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حيث جاءت تلك الرقصة اثناء حفل استقبال أقيم لهما خلال حلولهما ضيفين على الأردن.
وكتبت خلود على المقطع: ” حبيت عاداتهم وتقاليدهم، عادات البدو الأصيلين أهل الكرم والضيافة والذوق. استقبلونا بكل حب وبدهن العود والقهوة العربية والاحتفالات وعزمونا على مندي لذيذ من إيدهم، تسلم إدهم “.
وأضافت: “تعلمت عادات كثيرة من عادات وتقاليد البدو وحبيت الثقافة اللي اكتسبتها منهم .رغم إنه بعض أهل المنطقة غير متعلمين لكن أقل شخص فيهم يتكلم 3 او 4 لغات ومتقنين اللغات وأبرزها الفرنسية والاسبانية والصينية والتركية والانكليزية واليابانية وطبعاً تعلموا من كثرة الزوار واستقبالهم للزوار .حبيتكم يا أهل الأردن أكثر وأكثر وكل مرةأزور الأردن أحبها أكثر “.
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. استقبال اهل وادي رام لنا 🇯🇴💙 . . حبيت عاداتهم و تقاليدهم عادات البدو الاصيلين اهل الكرم و الضيافة و الذوق استقبلونا بكل حب و بدهن العود و القهوة العربية و الاحتفالات و عزمونا على مندي لذيييييذ من ايدهم تسلم ايدهم . تعلمت عادات كثيرة من عادات و تقاليد البدو و حبيت الثقافة اللي اكتسبتها منهم . رغم انه بعض اهل المنطقة غير متعلمين لكن اقل شخص فيهم يتكلم ٣ او ٤ لغات و متقنين اللغات و ابرزها الفرنسية و الاسبانية و الصينية و التركية و الانجليزية و اليابانية و طبعا تعلموا من كثرة الزوار و استقبالهم للزوار . حبيتكم يا اهل الاردن اكثر و اكثر و كل مره ازور الاردن احبها اكثر🇯🇴💙 . . #وادي_رم #الاردن #دكتورة_خلود #خلود_امين
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