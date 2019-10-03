شاهد.. رقص زوج الدكتورة خلود يشعل انستجرام

أميرة خالد(صدى):

نشرت الدكتورة خلود فيديو لزوجها أمين وهو يرقص بالسيف على أنغام أغنيات أردنية بدوية شعبية عبر ” انستجرام “.

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ حيث جاءت تلك الرقصة اثناء حفل استقبال أقيم لهما خلال حلولهما ضيفين على الأردن.

وكتبت خلود على المقطع: ” حبيت عاداتهم وتقاليدهم، عادات البدو الأصيلين أهل الكرم والضيافة والذوق. استقبلونا بكل حب وبدهن العود والقهوة العربية والاحتفالات وعزمونا على مندي لذيذ من إيدهم، تسلم إدهم “.

وأضافت: “تعلمت عادات كثيرة من عادات وتقاليد البدو وحبيت الثقافة اللي اكتسبتها منهم .رغم إنه بعض أهل المنطقة غير متعلمين لكن أقل شخص فيهم يتكلم 3 او 4 لغات ومتقنين اللغات وأبرزها الفرنسية والاسبانية والصينية والتركية والانكليزية واليابانية وطبعاً تعلموا من كثرة الزوار واستقبالهم للزوار .حبيتكم يا أهل الأردن أكثر وأكثر وكل مرةأزور الأردن أحبها أكثر “.