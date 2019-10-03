طرق هامة للتخلص من لهاية الأطفال

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في تربية الأطفال ، إن اعتياد الرضع على اللهاية قد يسبب مشكلات صحية عديدة من بينها التأثير على سلامة الفك والأسنان عند الكبر، لذا يجب تعليم الطفل كيفية الاستغناء عنها.

وقدم المختصون بعض الإرشادات لمساعدة الأطفال على التخلص من اللهاية :

تحديد وقت استخدامها : يجب تجنب تقديم اللهاية للطفل كجهاز مهدئ، فضلاً عن تحديد الأماكن التي يمكن استخدامها بها مثل موعد النوم، كذلك لا يجب تركها فترات طويلة في يده حتى لا يعتاد عليها.

سحب اللهاية تدريجيًا : تصبح اللهاية إدمان لدى الأطفال، لذا يجب سحبها تدريجيًا، وإخفائها بعيدًا عن متناوله، يساعد ذلك على تسهيل الأمر على الوالدين والطفل على حد سواء، رغم استغراق هذه الطريقة وقت أكثر من الطرق الأخرى، لكنها من الطرق الفعالة.

عدم الاستجابة لصراخه : هذه الطريقة تتطلب الصبر والتصميم من جانب الأم والأب، حيث يجب أخذ اللهاية بعيدًا عن الطفل، وعدم إعادتها تحت أي ضغط أو توسل أو صراخ، وفي حالة الثبات على الأمر أسبوع أو أسبوعين، ستتحق النتيجة المرغوبة.

قص اللهاية : يتم قصها من المقدمة، والشرح للطفل أنها يجب إلقاؤها في القمامة، وفي حالة أن الطفل صغير لا يعلم أنه من الممكن استبدالها، فقد تنجح هذه الحالة.