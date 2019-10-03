بالفيديو.. محمد رمضان يرد على سخرية الجمهور من لغته الإنجليزية: اتلخبطت

القاهرة(صدى):

واجه الفنان محمد رمضان الفترة الماضية هجوم كبير على إثر لقاء تلفزيوني على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عندما وجه أحد المذيعين له سؤالا حول إطلالته والإكسسوارات التي يرتديها، واشار للاسورة في يده قائلاً: ” الـ Necklace دي من فيرزاتشي “.

ورد رمضان على الجدل والسخرية التي أثيرت ضده، مؤكدًا أنه ارتبك ولم ينتبه خلال الموقف.

وقال ” أنا اتلخبطت والله لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـNecklace وأنا كنت أقصد إن الـNecklace والـbracelet الاتنين فيرزاتشي، فشاورت على الأسورة وأقصد أقوله والعقد كمان “.