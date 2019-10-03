السبت.. إجراء مراسم قرعة ثمن نهائي كأس محمد السادس بالرياض

ماجد محمد(صدى):

تشهد مدينة الرياض ، السبت المقبل مراسم قرعة الدور ثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم .

وكانت أندية: الوصل والجزيرة (الإمارات)، والاتحاد والشباب (السعودية)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وشباب الأردن الأردني، والمحرق البحريني، وأولمبيك أسفي المغربي، ومولودية الجزائر الجزائري، والترجي التونسي، قد تأهلت من منافسات دور الـ 32 إلى دور الـ 16، بينما تبقى أندية هلال القدس الفلسطيني والرجاء المغربي، ونواذيبو الموريتاني والجيش السوري، والوداد المغربي والمريخ السوداني، التي ستلتقي فيما بينهم مساء اليوم الخميس في مباريات إياب دور الـ 32، حيث ستتأهل ثلاثة أندية إلى الدور القادم.

هذا، وأعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم، كافة الترتيبات الخاصة بحفل مراسم القرعة، التي ستقام مساء السبت في فندق فيرمونت بمدينة الرياض، وسيسبق موعد القرعة إقامة اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ورشة عمل للأندية المتأهلة، لإستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، ومن ثم سيكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء، لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ 16.