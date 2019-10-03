بيان لرؤساء أركان الخليج يؤكد على رفضه لأي اعتداء على دولة في مجلس التعاون
أكد رؤساء أركان الخليج ، على جاهزية عسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية .
وقال رؤساء أركان الخليج ، في بيان إعلامي ، تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية ، فالهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس .
وأضاف ، أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس .
وكان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، الخميس، وذلك بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة ، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الاقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يجمع كلمتهم ويوحد صفهم ويهدي امير قطر ويصلح حاله