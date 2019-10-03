غياب «حمد الله» عن مواجهتي ليبيا والجابون

نواف السالم(صدى):

كشف وحيد خليلوزيتش، مدرب المغرب، عن تشكيلة اللاعبين لمواجهتين وديتين أمام ليبيا والجابون؛ استعدادًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 لكرة القدم في الكاميرون.

وعن هذه التشكيلة، فهي تضم 23 لاعبًا محترفًا بالخارج ويغيب عنها القائد السابق المهدي بنعطية، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا.

كما تم استبعاد 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، أبرزهم غياب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر.

حيث كان ضمن قائمة ” أسود الأطلس ” قبل بداية كأس أمم إفريقيا الأخيرة، لكنه غادر المعسكر قبل انطلاق المنافسات.

فيما قام مدرب المغرب باختيار نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، في خط الهجوم.