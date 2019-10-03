طبيب أورام يكشف عن أسباب ظهور كتل أسفل الإبط

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب أورام عن أسباب ظهور كتل أسفل الإبط، أبرزها الكتل الصديدة الناتجة عن قلة النظافة الشخصية، والتعرق الزائد، كثافة الشعر تحت الإبط، ارتداء ملابس غير قطنية، إذا كانت الكتلة عبارة عن كيس دهني، فيمكن أن تشير إلى خلل في الجسم وقابليته لتكوين الأكياس الدهنية، ولا تشكل خطورة للجسم.

ولفت إلي عدم وجود سبب واضح وراء الإصابة بالأورام الخبيثة، لكن تساهم بعض العوامل في ظهورها، مثل استخدام مزيلات العرق، الكريمات ذات الروائح والمركبات الكيمياوية.

وحول علاج كتل تحت الإبط، أشار إلي ثلاث مجموعات منها أولا.. المجموعة الأولي: إذا كانت كتل صديدية، يتلخص علاجها في تناول مضاد حيوي أو تدخل جراحي لإزالة الخراج.

بينما المجموعة الثانية: إذا كان كيس دهني، ويسبب أزمة سواء في المظهر أو ألم أثناء الحركة، ويمكن إزالته باستخدام مخدر موضعي بسيط.

وأخيرا.. المجموعة الثالثة: إذا كانت أورام سرطانية تعالج على حسب درجتها، فأورام الدرجة الأولى والثانية يمكن إزالتها بالجراحة، أما الدرجة الثالثة والرابعة، فيتم اللجوء إلى العلاج الكيماوي والإشعاعي.