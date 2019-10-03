وزير الطاقة : طوينا صفحة الهجمات وإنتاج النفط عاد بالكامل

سعيد العجل(صدى):

شارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الجلسة الرئيسية لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو بعنوان «المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر».

وقال وزير الطاقة: أشعر بالارتياح والفخر الشديدين لاعتقادي بأنني يمكنني أن أقف هنا، وأسأل أياً من الزملاء، عن أي دولة وأمة وشعب في العالم بأسره، يمكنه التغلب على مثل هذا التحدي الذي لم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلاً له؟، وذلك تعقيباً منه على حادثة استهداف معملي أرامكو في هجرة خريص وبقيق.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان -وفقا لفيديو نشرته وزارة الطاقة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس)-: أشعر بالارتياح والفخر الشديدين لاعتقادي بأنني يمكنني أن أقف هنا بوجه جاد وأسأل أيا من الزملاء عن أي دولة وأمة وشعب في العالم بأسره يمكنهم التغلب على مثل هذا التحدي الذي لم يشهد أي مكان آخر في العالم مثيلا له؟ عندما تخسر ما يزيد على نصف طاقتك الإنتاجية،

وعندما تخسر 5% من إمدادات العالم النفطية، والأهم من هذا عندما تتمثل المحاولة في جعلك تخسر سمعتك باعتبارك موردا موثوقا وآمنا ومستقلا للنفط.

وتابع: «خلال 72 ساعة الأولى سعينا أولاً إلى استعادة قدراتنا والمحافظة على سمعتنا، ونحن على نحو أو آخر نضطلع بمسؤوليتنا للقيام بمهمتنا الرئيسية التي تتمثل على وجه التحديد في الاستمرار أن نكون أكثر مورد للنفط من حيث الموثوقية والأمان والاستقلالية، وبكل جدية نواجه الجميع قائلين إذا كنتم تصدقوننا فهذا أمر حسن، وإن لم تكونوا تصدقوننا فنحن ندعوكم بكل ترحاب لزيارتنا، وقد استضفنا عددا من الصحفيين بمن فيهم صحفيو وكالة بلومبيرغ وقد كنا في مرحلة دعوة المحللين لمراجعة إحصاءاتنا في ما يتصل بأرامكو».