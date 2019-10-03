«ميسي» يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان

طلال الغامدي(صدى):

صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدم وجود أي خلاف بين لاعبي فريقه برشلونة، وذلك عقب فوز برشلونة على إنتر ميلان أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وتفصيلآ، أكد ” ميسي ” عدم وجود خلاف بينه وبين الوافد الجديد إلى الفريق المهاجم أنطوان جريزمان، قائلآ: ” بطبيعة الحال لا مشكلة بيننا ” .

وأضاف: ” ثمة علاقة طيبة مع الجميع، غرفة الملابس موحدة، كنا نحتاج إلى هذا الفوز وآمل في أن نتمكن من إطلاق الموسم والمواصلة بهذه الطريقة ” .

يذكر أن ” ميسي ” خاض أمس الأربعاء على ملعب ” كامب نو ” أول مباراة كاملة له هذا الموسم، بعد عودته التدريجية إلى التشكيلة بعد إصابة تعرض لها مع انطلاق التحضيرات للموسم.