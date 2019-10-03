«ميسي» يكشف حقيقة خلافه مع جريزمان
صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدم وجود أي خلاف بين لاعبي فريقه برشلونة، وذلك عقب فوز برشلونة على إنتر ميلان أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وتفصيلآ، أكد ” ميسي ” عدم وجود خلاف بينه وبين الوافد الجديد إلى الفريق المهاجم أنطوان جريزمان، قائلآ: ” بطبيعة الحال لا مشكلة بيننا ” .
وأضاف: ” ثمة علاقة طيبة مع الجميع، غرفة الملابس موحدة، كنا نحتاج إلى هذا الفوز وآمل في أن نتمكن من إطلاق الموسم والمواصلة بهذه الطريقة ” .
يذكر أن ” ميسي ” خاض أمس الأربعاء على ملعب ” كامب نو ” أول مباراة كاملة له هذا الموسم، بعد عودته التدريجية إلى التشكيلة بعد إصابة تعرض لها مع انطلاق التحضيرات للموسم.
اترك تعليقاً