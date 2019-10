بالفيديو.. عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض

عاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ، إلى الأرض برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين ، بمركبة الفضاء “سويوز إم إس 12″ في قاعدة في كازاخستان، اليوم الخميس، بعد رحلة تاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

وبدأت مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها، وبعدها دخلت المركبة الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها. ثم جرى فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.

وكان انطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

We have live views of @AstroHague 🇺🇸, Alexey Ovchinin 🇷🇺 and @Astro_Hazzaa 🇦🇪 descending to Earth under a parachute in preparation for their 7am ET landing. Tune in: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/hgWmcfoixV

