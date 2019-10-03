النيابة تطالب بحد الحرابة لزعيم داعش وقاتل مدير مباحث القويعية

عادل الحربي(صدى):

باشرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة خلية الـ45 إرهابياً، على خلفية تورطهم في العديد من الأعمال الإرهابية من بينها اغتيال مدير مباحث محافظة القويعية العميد كتاب الحمادي في أبريل عام 2016.

وطلبت النيابة العامة بإيقاع حد الحرابة على زعيم تنظيم “داعـش” في المملكة قائد الخلية، كما شملت صحيفة الاتهامات الموجهة للخلية، اتهامات بالتعاون مع عصابات المخدرات لتهريب نصف طن من المتفجرات لتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية،

وتورطت الخلية في تفجير مسجد المشهد في نجران ومسجد الرضا بالأحساء، ومسجد مركز تدريب قوات الطوارئ بأبها، والاشتراك في مواجهات مسلَحة مع رجال الأمن في مركز شريف الحدودي بعرعر.