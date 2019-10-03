«مسام» ينتزع 752 لغما في اليمن خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر

الرياض(صدى):

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن ” مسام ” خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 752 لغمًا منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و 182 لغمًا مضادة للدبابات و 560 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 91,389 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.