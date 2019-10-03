«فتاة» تدعو للتظاهر في أمريكا من أجل المناخ
صرحت غريتا تونبرغ، التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعا عن المناخ، بأنها ستتظاهر يوم الجمعة في مدينة أيوا في قلب الغرب الأوسط الأمريكي.
وتفصيلآ، قالت الشابة السويدية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يسرني أن أعلن أنني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة أيوا ” .
كما أوضحت في تغريدة أخرى أنها ستعبر ببطء أمريكا الشمالية حتى تصل إلى وجهتها النهائية سانتياغو في تشيلي، حيث ستحضر مؤتمرًا جديدا للأمم المتحدة حول المناخ في ديسمبر.
وكانت ” غريتا ” قد أطلقت في صيف 2018 حركة للتظاهر كل يوم جمعة لحماية المناخ بمفردها أمام البرلمان السويدي، ثم عبر أوروبا وفي العالم.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3123 ] نشر منذ 31 دقيقة
لو تتعلمي شيئا من الدبلوماسية واللغة المهذبة فأسلوبك الهمجي يتناقض كلية مع كونك امرأة بالاضافة الى ان اسلوبك في الكلام أمام رؤساء الدول ربما سيأتي بنتائج عكسية لذلك نقول لكي تنحي جانبا ودعي الامر لمن هم أجدر بطرحه على المستوى العالمي فلستي هناك ولا قاربتي .