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وظائف شاغرة بدوام كامل وجزئي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة 

وظائف شاغرة بدوام كامل وجزئي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة 
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة عن توافر وظائف شاغرة للعمل بنظام (الدوام الكامل)، ونظام (الدوام الجزئي)، بالمسميات التالية (مسؤول برامج، ومُساعد مسؤول برامج، ومُنسق دورات تدريبية).

 واشترطت اللجنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرات عملية في نفس مجال الوظيفة، وإجادة الحاسب الآلي، بالإضافة إلي الإبداع والابتكار.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن وينتهي بتاريخ 1441/02/25هـ، داعية لإرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]


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