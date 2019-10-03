الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمجال الاقتصاد
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف بمجال الاقتصاد لحملة الماجستير فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- أخصائي اقتصادي أول (Senior Economist).
2- أخصائي اقتصادي (Economist).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة الماجستير ويفضّل درجة الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).
3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4) أو ما يعادلها.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2019/10/03م، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
– يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).
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