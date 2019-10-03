مالك الروضة يكشف تفاصيل تعرض الطفلة للإصابة في عينها وما طلبته والدتها منه

حمود العنزي(صدى):

كشف مالك الروضة الأهلية التي تعرضت ” طالبة ” داخلها لإصابة في عينها، عن تفاصيل ما حدث.

وتفصيلآ، أوضح مالك الروضة أن فصل الطالبة كان به فقرة نشاط حركي بين الطالبات، وفي وجود المعلمة وأثناء ذلك وقعت الطالبة على طرف طاولة الصف البلاستيكية.

حيث تم اصطحابها لطبيبة المدرسة وعمل الإسعافات الأولية لها، وإرجاعها للصف بشكل طبيعي لاستكمال اليوم الدراسي.

وأضاف: ” حضرت ولية الأمر منفعلة بشكل غير طبيعي مع أنها وجدت ابنتها بحالة جيدة، وبعد صدور التقرير من المستشفى الحكومي اتضح سلامة موقف المدرسة بعدم وجود أي أضرار ” .

وتابع: ” والدة الطالبة كانت قد حضرت للتسجيل دون إحضار أي إثباتات أو أوراق رسمية لابنتها، متعللة بوجود مشاكل عائلية لديها وأنها بحاجة إلى وظيفة في المدرسة؛ وتم رفض طلبها ” .

وكانت والدة الطفلة قد تقدمت بشكوى ضد إحدى الروضات بجدة، بعد تعرض ابنتها للإصابة في عينها، دون توضيح السبب من قبل معلماتها.

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