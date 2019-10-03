«جلاجل » تصاب اليوم بمصيبة وفاة ستة من أسرة واحدة 

سعيد العجل(صدى):

وفاة مدير إدارة الخدمات ببلدية جلاجل أ. عبدالرحمن بن سلمان السلمان أبو عبدالحكيم في حادث على طريق ظلم عفيف وهو متوجه لمكة ، وقد توفي معه في الحادث زوجته وثلاثة من أولاده وابنته

وسيصلى عليهم بعد صلاة الجمعة في جامع الشعيبة في جلاجل

إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمهم الله ونسأل الله أن يشفي أولاده المصابين