«جلاجل » تصاب اليوم بمصيبة وفاة ستة من أسرة واحدة
وفاة مدير إدارة الخدمات ببلدية جلاجل أ. عبدالرحمن بن سلمان السلمان أبو عبدالحكيم في حادث على طريق ظلم عفيف وهو متوجه لمكة ، وقد توفي معه في الحادث زوجته وثلاثة من أولاده وابنته
وسيصلى عليهم بعد صلاة الجمعة في جامع الشعيبة في جلاجل
إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمهم الله ونسأل الله أن يشفي أولاده المصابين
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2113 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أسأل الله العلي العظيم أن يرحمهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون ، اتمنى أن من يريد السفر إلى مكة المكرمة يفضل أنه يسلك الطريق السريع للمدينة المنورة لأنه آمن جداً ، أما طريق عفيف إلى مكة المكرمة يفضل السفر به وقت النهار فقط ويستحسن أن الإنسان يكون يقظ ومنتبه فيه ولايسرع فهو خطير جداً.