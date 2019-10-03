مسن يثير الإعجاب بمرافقة ابنته للمدرسة بكرسي متحرك في الأحساء

عادل الحربي(صدى):

أثار السبعيني محمد العباد من قرية التهيمية في الأحساء ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لإصراره على نقل ابنته “رجاء” إلى مدرستها بكرسيه المتحرك، رغم إعاقته بعد حادث مروري شنيع .

حيث يستيقظ في الصباح الباكر، ويتابع تجهيزات ابنته ليكون بجوارها رغم مصاعبه الصحية، ثم ينتظرها عند باب المدرسة ليعود بها بعد الظهر إلى المنزل وهي في قمة الفخر والسعادة بأبيها.

وتداول رواد مواعق التواصل صورة للأب وابنته ، وعلق عليها ملتقط الصورة فهد الملحم ، قائلاً ، ” كنت وزملائي في المجلس البلدي بالأحساء في زيارة لمنتزه الشيباني (قصر المشقر) لتفقد تهيئته للأشخاص ذوي الاحتياجات كوني المسؤول عن هذا الملف في المجلس البلدي .. واستوقفني هذا المشهد الذي يحمل ألف معنى من معاني العطاء بلا حدود والحب والتكافل والترابط الأسري الذي يشتهر به مجتمع الأحساء ” .

وتابع أنه تحدث مع المسن واستأذنه في التقاط الصورة وأذن له، وكان وابنته في قمة السعادة.