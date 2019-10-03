نقص الغذاء ومقتل الملايين.. سيناريو كارثي يحدث للأرض عند وقوع الحرب بين الهند وباكستان

واشنطن(صدى):

كشفت مجلة علمية أمريكية عن سيناريو كارثي يبدأ بهجوم عام 2025 على البرلمان الهندي؛ وهو ما يؤدي إلى مقتل غالبية أعضائه لترد الهند بإرسال دباباتها إلى القسم الخاضع لسيطرة باكستان في كشمير.

وتفصيلآ، قام عدد من العلماء بتخيل الأحداث الكارثية في دراسة أعدوها، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين بسبب النزاع في كشمير.

حيث أوضح العلماء في دراستهم أن عدد القتلى قد يصل إلى 125 مليون شخص، في حال استخدام قنابل بوزن 100 كيلوجرام أي أكبر ٦ مرات من القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية.

كما أنه سيرتفع ما بين 16 و36 طنًا من السخام في الغلاف الجوي نتيجة الانفجارات، حيث ستمتص هذه الكمية الكبيرة أشعة الشمس، وستسخن الهواء مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخان إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وكشفت الدراسة أن نتائج هذه الكارثة، ستكون نقصًا كبيرًا في المواد الغذائية طيلة سنوات، وحتى إلى عقد من الزمن على كامل مناطق الكرة الأرضية.

يذكر أن كلآ من الهند وباكستان يمتلكان حاليًا نحو 150 رأسًا نووية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 200 بحلول العام ٢٠٢٥.