فيديو طريف لنجل بلقيس فتحي بمظهر غريب
أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو طريف لنجلها الصغير ” تركي ” .
وظهر الطفل وهو مرتدياً جلباباً ويركض نحوها في مشهد طفولي وعفوي برئ ، فيما فاجأت النجمة المتابعين بأنه ليس جلباباً وإنما قميص والده .
وحقق الفيديو أكثر من 345 ألف مشاهدة في ساعات قليلة ، فضلاً عن التعليقات المعبرة عن الإعجاب بالفنانة وعائلتها .
الجدير بالذكر أن بلقيس أصدرت مؤخراً أغنية بعنوان ” تعالى تشوف ” باللهجة المغربية وحققت نجاح مبهر .
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