فيديو طريف لنجل بلقيس فتحي بمظهر غريب

فهمي محمد(صدى):

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو طريف لنجلها الصغير ” تركي ” .

وظهر الطفل وهو مرتدياً جلباباً ويركض نحوها في مشهد طفولي وعفوي برئ ، فيما فاجأت النجمة المتابعين بأنه ليس جلباباً وإنما قميص والده .

وحقق الفيديو أكثر من 345 ألف مشاهدة في ساعات قليلة ، فضلاً عن التعليقات المعبرة عن الإعجاب بالفنانة وعائلتها .

الجدير بالذكر أن بلقيس أصدرت مؤخراً أغنية بعنوان ” تعالى تشوف ” باللهجة المغربية وحققت نجاح مبهر .