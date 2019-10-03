الهيئة السعودية للملكية الفكرية: إنشاء مركز للتدريب في مجال الملكية الفكرية

سعيد العجل(صدى):

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في جنيف مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنشاء مركزاً للتدريب في مجال الملكية الفكرية والتي ستكون الهيئة هي المؤسسة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع لتكوين الكفاءات وتسهيل الانتفاع بالملكية الفكرية في سبيل التنمية.

ومثل الهيئة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، ومثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية المدير العام السيد فرانسس غري

تهدف هذه المذكرة إلى المساعدة في إعداد مناهج البرامج التدريبية والاستعانة بخدمات خبراء متخصصين من المنظمة لهم خلفية واسعة في تعليم الملكية الفكرية ومعرفة بالاحتياجات المحلية، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة والمنظمة ( ويبو ) لتقديم ما يلزم من مساعدة بما يضمن تنفيذ المشروع .

يستهدف المشروع فئات متنوعة من المجتمع وهم المحاميين والقضاة والوكلاء والباحثين والفاحصين والمبتكرين والمبدعين من الطلاب والطالبات المهتمين بمجالات الملكية الفكرية

الجدير بالذكر أن الهيئة تشارك بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية (59) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتلتقي بأكثر من 12 إدارة ومكتب للملكية الفكرية من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الأعضاء وتوطيد العلاقة لتعظيم الآثار والمكاسب من إنفاذ وتنمية مجالات الملكية الفكرية وتحقيق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.