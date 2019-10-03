حساب المواطن يكشف موعد إيداع الدفعة الـ 23 في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن موعد إيداع الدفعة التالية من الدعم في حسابات المواطنين ، حيث قالت خدمة المستفيدين في البرنامج رداً على استفسار حول موعد إيداع الدعم: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرون بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل لفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر الماضي سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه في البرنامج ثم الدخول إلى ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر “.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.