«حساب المواطن» يوضح إمكانية حذف راتب الزوجة وعدم احتسابه ضمن الدخل

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن حذف راتب الزوجة حال ترك وظيفتها لعدم احتساب الراتب مرة أخرى ضمن دخل الأسرة .

وكشف حساب المواطن عن طريقة الحذف من خلال التالي :

– تعديل الحالة الوظيفية أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى ” لا توجد وظيفة ” .

– حفظ البيانات .

– الإنتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ .

جاء ذلك في رد سريع على استفسار مواطن يتساءل حول إمكانية وطريقة حذف راتب الزوجة .