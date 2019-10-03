«حساب المواطن» يوضح إمكانية حذف راتب الزوجة وعدم احتسابه ضمن الدخل
أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن حذف راتب الزوجة حال ترك وظيفتها لعدم احتساب الراتب مرة أخرى ضمن دخل الأسرة .
وكشف حساب المواطن عن طريقة الحذف من خلال التالي :
– تعديل الحالة الوظيفية أولاً من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى ” لا توجد وظيفة ” .
– حفظ البيانات .
– الإنتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ .
جاء ذلك في رد سريع على استفسار مواطن يتساءل حول إمكانية وطريقة حذف راتب الزوجة .
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