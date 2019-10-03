11 برنامجا تدريبيا منتهيا بالتوظيف في شركة جوتن بعدة مدن بالمملكة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جوتن العالمية (Jotun) عبر صفحتها الرسمية بموقع التوظيف المباشر (بيت كوم) عن بدء التقديم في 11 برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف (Meia Gradaute Program) لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل في المدن التالية (جدة، والرياض، وخميس مشيط، وينبع).

وأشارت إلي الوظائف المطلوبة وهي: 1- محاسب (جدة).

2- إداري نُظم (جدة).

3- مُراقب الاتمان (الرياض).

4- تنفيذي مبيعات (جدة).

5- تنفيذي الجودة (جدة).

6- تنفيذي أول المبيعات (الرياض).

7- تنفيذي مبيعات (خميس مشيط).

8- تنفيذي مبيعات (ينبع).

9- مُنسق مبيعات (ينبع).

10- تنفيذي الموارد البشرية (الرياض).

11- مدير الخدمات اللوجستية (جدة).

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المُناسبة للبرنامج التدريبي، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، وأن يكون العمر ما بين 20 إلى 30 سنة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2019/10/03م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي عبر موقع التوظيف المباشر (بيت.كوم):

1- مُحاسب (جدة):هنا

2- إداري نُظم (جدة):هنا

3- مُراقب الاتمان (الرياض):هنا

4- تنفيذي مبيعات (جدة):هنا

5- تنفيذي الجودة (جدة):هنا

6-تنفيذي أول المبيعات (الرياض):هنا

7- تنفيذي مبيعات (خميس مشيط):هنا

8- تنفيذي مبيعات (ينبع):هنا

9- منسق مبيعات (ينبع):هنا

10- تنفيذي الموارد البشرية (الرياض):هنا

11- مدير الخدمات اللوجستية (جدة):هنا