وظائف صحية شاغرة للجنسين بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
فتحت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج ، للعمل بالمدينة الطبية بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– فني تمريض (العدد 5 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في تخصص (التمريض).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه بدأ بالفعل اليوم الخميس الموافق 3/10/ 2019 م ، ولمدة 14 يوم ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 12 ساعة
بالتوفيق إن شاء الله..