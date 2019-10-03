وظائف صحية شاغرة للجنسين بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج ، للعمل بالمدينة الطبية بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– فني تمريض (العدد 5 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في تخصص (التمريض).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه بدأ بالفعل اليوم الخميس الموافق 3/10/ 2019 م ، ولمدة 14 يوم ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا