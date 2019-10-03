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وظائف صحية شاغرة للجنسين بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

وظائف صحية شاغرة للجنسين بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج ، للعمل بالمدينة الطبية بمدينة الرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:
– فني تمريض (العدد 5 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم (لمدة سنتين) في تخصص (التمريض).
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه بدأ بالفعل اليوم الخميس الموافق 3/10/ 2019 م ، ولمدة 14 يوم ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 


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