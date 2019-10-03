بالفيديو.. أحلام تتوعد زوجها « ياويلك مني » بسبب كيم كارداشيان

أبو ظبي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو سمع فيه صوتها وهي تتصفح حساباً يعرض صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على تطبيق “إنستغرام”.

ووفقا للفيديو فقد وثقت أحلام أن زوجها مبارك الهاجري قد سجل إعجابه بإحدى إطلالات النجمة الأمريكية. وأعربت عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: “يا ويلك مني”.وأشارت ضاحكة أنه لن ير هذا الحساب ثانية.

وسألت: “بو محمد شو هالحركات؟!”. وأضافت: “إنت بالبيت؟ جاية”.