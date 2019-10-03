«القدية»: تعيين موظفين جدد بمعدل شخص واحد يوميا

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت شركة القدية أنها تعمل على تعيين موظفين جدد بمعدل شخص واحد يوميًا تقريباً كجزء من تعهدها ببناء كادر قوي.

وطالبت القدية الراغبين في العمل لديها بالدخول على موقعها الرسمي والبحث عن الوظائف المناسبة أو تقديم السيرة الذاتية وانتظار وجود الفرصة المناسبة.

وأشارت إلي أنها تعمل القدية على استقطاب كوكبة من الكفاءات في مختلف القطاعات لتعزيز مساهمتها في صياغة الفصل التالي من تاريخ المملكة، لذا، نبحث عن أفراد وقادة يتمتعون بالحماس والذكاء للانضمام إلى مشروعنا الآخذ بالتطور والتوسع والعمل معنا على تحقيق انجازات رائدة، ولزيارة الموقع من خلال الرابط الآتي: هنا