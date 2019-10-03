رسميا.. «هوساوي» يعلن اعتزاله اللعب الدولي

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم نادي النصر والمنتخب الوطني عمر هوساوي اليوم الخميس، عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا.

وتفصيلآ، قال ” هوساوي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية ” .

وأضاف: ” في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي ” .

يذكر أن عمر هوساوي لعب 31 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بواقع 2682 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين.