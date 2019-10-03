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رسميا.. «هوساوي» يعلن اعتزاله اللعب الدولي

رسميا.. «هوساوي» يعلن اعتزاله اللعب الدولي
طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم نادي النصر والمنتخب الوطني عمر هوساوي اليوم الخميس، عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا.

وتفصيلآ، قال ” هوساوي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز، فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية ” .

وأضاف: ” في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي ” .

يذكر أن عمر هوساوي لعب 31 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بواقع 2682 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3278 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا تكفي أجلس ههههههههههههه
تدل الباب

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 35 دقيقة

مايقدر يعيش الا بحواري جده .
علينا قولها وخلصنا بس

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