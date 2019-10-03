توفر 20 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة الجنوبي للحراسات بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أبناء محمد إبراهيم الجنوبي ” للحراسات الأمنية المدنية عن توفر 20 وظيفة أمنية شاغرة للجنسين؛ للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية، وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي

– حارس أمن (للجنسين – العدد 20 وظيفة).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز العمل 50 سنة.

3- يفضّل من لديه الخبرة في مجال الأمن.

4- الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

* الراتب

– يبدأ من 3750 إلى 5625 ريال سعودي شهرياً.

* الوصف الوظيفي

1- هو الشخص المكلّف بحراسة المنشأة والحفاظ على سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء أو أي اضرار قد تلحق بها .

2- ضبط الشخص المتلبس بالسرقة أو التخريب داخل المنشاة، أو من يحاول الدخول عنوة إلى المنشأة المشمولة بالحراسة.

3- هو الشخص المسئول عن حفظ الأمن الشخصي، وسلامة المبنى وما يحتويه من أجهزة ومعدات وأغراض أثناء فترة دوامه من لحظة تسلم الدوام الرسمي حتى تسلم الحارس التالي.

4- رجل الأمن هو تحت طائلة المسئولية القانونية، إذا لم يتقيد بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة المنشاة او إدارة الشركة.

* المهام الوظيفية

1- مراعاة آداب اللباقة العامة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه.

2- احترام الاخرين والتحلي بالصبر.

3- الحرص على الصدق والأمانة والنزاهة في جميع الأعمال والتقيد بالأنظمة والتعليمات والقوانين.

4- عدم إساءة استخدام أو استغلال السلطة الوظيفية له، أو استغلال نفوذه لمصلحته الشخصية.

5- أن يكون تصرفه بمهارة وحكمة بالغة في التعامل مع المشاكل.

6- التقيد التام بحسن المظهر والنظافة الشخصية لرجل السلامة والأمن.

7- تقديم المساعدة لكل من يطلبها.

8- تسليم المفقودات التي يعثر عليها إلى رئيسه المباشر دون العبث بها.

9- المحافظة على نظافة الموقع وعدم إساءة استخدام الموجودات بالغرفة.

10- ارتداء الزي الرسمي.

11- تنفيذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة.

12- المحافظة على الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم الافشاء بها ولو بعد ترك الخدمة.

13- المحافظة على المعدات والاليات والأدوات والأجهزة وعدم إتلافها أو العبث بها أو تعطيلها.

14- الحرص على القيام بواجبات الحراسة والأمن على أكمل وجه وفقاً للبرامج المعدة لذلك.

15- تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة إليه من رئيسه المباشر.

16- المحافطة على أوقات الحضور والإنصراف.

17- عدم مغادرة نقطة الحراسة المكلف بحراستها إطلاقاً إلا بعد التنسيق مع المشرف المباشر لتأمين البديل.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح حاليًا، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي عبر موقع التوظيف المباشر (بيت.كوم):هنا