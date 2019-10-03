قائد سلاح الإشارة بالحرس الوطني يخرّج دورتي اللغة الإنجليزية ويقيم ندوة لتطوير الدورات

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني صباح اليوم الخميس الموافق 04/02/1441هـ بتخريج دورتي اللغة الإنجليزية الفنية رقم (1و2 لعام 1439-1440هـ) وذلك بحضور سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمـد الشريف وقادة وحدات سلاح الإشارة.

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل رقيب/ سعيد بن علي القحطاني كلمة الخريجين بعدها اُعلنت النتيجة العامة للدورات ثم تفضل سعادة قائد سلاح الإشارة بتكريم الأوائل على الدورات بعد ذلك التقطت الصور التذكارية للخريجين مع سعادة قائد سلاح الإشارة.

بعد ذلك عقد سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري ندوة لتطوير دورات اللغة الإنجليزية بمشاركة ضباط من وزارة الدفاع البريطانية وكذلك ضباط من سلاح الإشارة اشتملت على عرض لبعض تجارب الضباط في تعليم اللغة الإنجليزية وكذلك مناقشة الخريجين في سبيل تطوير دورات اللغة الإنجليزية بمدرسة إشارة الحرس الوطني بالتعاون مع وزارة الدفاع البريطانية.