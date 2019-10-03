  • الخميس 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من أجل «يوم الحساب».. أم تقتل ابنتيها بحبسهما داخل السيارة !

من أجل «يوم الحساب».. أم تقتل ابنتيها بحبسهما داخل السيارة !

من أجل «يوم الحساب».. أم تقتل ابنتيها بحبسهما داخل السيارة !
واشنطن(صدى):

في جريمة صادمة ، أقدمت أم متجردة الرحمة والإنساية على قتل طفلتيها بحبسهما داخل السيارة بلا طعام ولا شراب ولا هواء حتى فارقتا الحياة .

وقالت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن تلك الأم الأمريكية “ستتعفن خلف القضبان ” بعدما أقدمت على تلك الجريمة الشنيعة بسبب معتقدها الديني الخرف .

وكشفت أن الزعيم الروحي لطائفتها الدينية التي تسمى “يوم الحساب ” أخبرها أن الفتاتين تملكان أرواح شريرة وملوثة في الحياة الماضية وأن عليها قتلهما .

وبالفعل ، اعترف مالك مزرعة أنه تقابل مع الأم وأصدقائها الذين يعتقدون بأن نهاية العالم قبل كسوف الشمس القادم ، ووافق على تنفيذ الجريمة بالمزرعة .

وخلال المحاكمة ، أنكر الزعيم الديني “سوس ” تورطه في الجريمة ، بينما تواجه الأم عقوبة السجن المؤبد دون الأفراج المشروط .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 15 دقيقة

ثالوث التخلف = الجهل + المرض + الفقر ….. اذا ما تجمعت في اي مجتمع فعليه السلام ..

ونسأل الله إن يعافينا من كثير من ما أبتلى به غيرنا،،

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 15 دقيقة

ثالوث التخلف = الجهل + المرض + الفقر ….. اذا ما تجمعت في اي مجتمع فعليه السلام ..

ونسأل الله إن يعافينا من كثير من ما أبتلى به غيرنا،،

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *