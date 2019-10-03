من أجل «يوم الحساب».. أم تقتل ابنتيها بحبسهما داخل السيارة !

واشنطن(صدى):

في جريمة صادمة ، أقدمت أم متجردة الرحمة والإنساية على قتل طفلتيها بحبسهما داخل السيارة بلا طعام ولا شراب ولا هواء حتى فارقتا الحياة .

وقالت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن تلك الأم الأمريكية “ستتعفن خلف القضبان ” بعدما أقدمت على تلك الجريمة الشنيعة بسبب معتقدها الديني الخرف .

وكشفت أن الزعيم الروحي لطائفتها الدينية التي تسمى “يوم الحساب ” أخبرها أن الفتاتين تملكان أرواح شريرة وملوثة في الحياة الماضية وأن عليها قتلهما .

وبالفعل ، اعترف مالك مزرعة أنه تقابل مع الأم وأصدقائها الذين يعتقدون بأن نهاية العالم قبل كسوف الشمس القادم ، ووافق على تنفيذ الجريمة بالمزرعة .

وخلال المحاكمة ، أنكر الزعيم الديني “سوس ” تورطه في الجريمة ، بينما تواجه الأم عقوبة السجن المؤبد دون الأفراج المشروط .