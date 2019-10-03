من أجل «يوم الحساب».. أم تقتل ابنتيها بحبسهما داخل السيارة !
في جريمة صادمة ، أقدمت أم متجردة الرحمة والإنساية على قتل طفلتيها بحبسهما داخل السيارة بلا طعام ولا شراب ولا هواء حتى فارقتا الحياة .
وقالت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن تلك الأم الأمريكية “ستتعفن خلف القضبان ” بعدما أقدمت على تلك الجريمة الشنيعة بسبب معتقدها الديني الخرف .
وكشفت أن الزعيم الروحي لطائفتها الدينية التي تسمى “يوم الحساب ” أخبرها أن الفتاتين تملكان أرواح شريرة وملوثة في الحياة الماضية وأن عليها قتلهما .
وبالفعل ، اعترف مالك مزرعة أنه تقابل مع الأم وأصدقائها الذين يعتقدون بأن نهاية العالم قبل كسوف الشمس القادم ، ووافق على تنفيذ الجريمة بالمزرعة .
وخلال المحاكمة ، أنكر الزعيم الديني “سوس ” تورطه في الجريمة ، بينما تواجه الأم عقوبة السجن المؤبد دون الأفراج المشروط .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 15 دقيقة
ثالوث التخلف = الجهل + المرض + الفقر ….. اذا ما تجمعت في اي مجتمع فعليه السلام ..
ونسأل الله إن يعافينا من كثير من ما أبتلى به غيرنا،،
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 15 دقيقة
ثالوث التخلف = الجهل + المرض + الفقر ….. اذا ما تجمعت في اي مجتمع فعليه السلام ..
ونسأل الله إن يعافينا من كثير من ما أبتلى به غيرنا،،
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..