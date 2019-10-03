منسوبي برج الشمال يقدمون سياره تعويضيه في لفته اخويه

فاطمه الرويلي(صدى):

في بادرة ليست بغريبة عن منسوبي صحة الحدود الشمالية قام عدد من الموظفين بالتبرع لزميلهم الموظف الذي يعمل بأحدى الشركات المتعاقدة معها صحة منطقة الحدود الشمالية بسيارة تعويضاً له عن سيارته.

التي أصدر تقرير نجم بأنها تالفه نظراً لقوة الحادث والذي خرج منه سليماً معافى ووقع الحادث بين السيد والسيده تقود السيارة والموظف المذكور ونسبة الخطأ اقر ٧٥٪؜ على السيدة وعليه نسبة ٢٥٪؜و عندنا علم الموظفين أن نسبة الخطأ عاليه قرروا شراء سيارة جديدة تعويضية لزميلهم