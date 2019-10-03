مدير الامن العام يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

سعيد العجل(صدى):

التقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي صباح اليوم الخميس 4/2/1441هـ , الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس , وذلك بمقر الامن العام بالرياض وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف ومرافقيه منوها بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- لكافة قاصدي بيت الله الحرام والمتابعة الدائمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لجميع الخطوات التنفيذية التي تسهم في توفير الأمن والسكينة لضيوف الرحمن طوال الموسم .

كما أثنى معاليه على الادوار البارزة التي تسعى الهيئة الملكية إلى تحقيقها وأكدت عليها رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – حفظه الله- بهدف جعل هذه المدينة المقدسة مثالا يحتذى به في التطوير انطلاقا من كونها مقصد إسلامي ينشده المسلمون من جميع أنحاء العالم وجعل مكة المكرمة واحدة من أكثر المدن جاذبية للعيش والعمل بها وزيارتها دائما والعمل على تطوير الخدمات التي تحتاجها ومن ضمنها الجوانب الأمنية .

كما تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من قيادات الأمن العام بحث جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التطويرية التي تستهدف تقديم الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،

تجدر الإشارة الى ان الاجتماع الذي شارك فيه الأستاذ/ حاتم حامد مؤمنة – كبير مستشاري المشاريع الخاصة بالمشاعر المقدسة , واللواء م / يحيى مساعد الزهراني المستشار بالهيئة

– قد استعرض خطوات التطوير التي تهم الجانبين خاصة التي تشكل هاجساً لدى القيادة الرشيدة – لتطوير وتطويع عدد من الصعوبات بما يتناسب مع طبوغرافية المكان وقدسية الزمان ومناقشة لمجمل الأهداف الإستراتجية والمستقبلية .