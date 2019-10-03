بالفيديو.. ثائر عراقي يشعل الإحتجاجات بأنشودة نارية وصوت يخطف الأسماع

بغداد(صدى):

أشعل ثائر عراقي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت بأنشودة وطنية عن مظاهرات العراق ، ليوجه بها نداء لدول العالم معبراً عن أهداف التظاهر بصوت شجي وأسلوب رائع .

وظهر الشاب في مقطع فيديو وسط الدخان والنيران والإحتجاجات التي انفجرت في الشارع العراقي مطالبة بإقالة الحكومة ، ليردد كلماته النارية قائلاً : يا عالم ناديتك فاسمع ثورتنا ثورة بطولية لا ثورة دين أو مذهب، بل ثأرا للإنسانية نحن فدينا العالم أجمع نصنع ملحمة الأحرار يضربنا الهاون والمدفع ثوار تتبع ثوار يا عالم ناديتك فاسمع .

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت صباح اليوم الخميس حظر التجول في محاولة للسيطرة على الإحتجاجات العارمة بالشوارع والتي إندلعت قبل الثلاثاء الماضي .

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