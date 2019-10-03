68 وظيفة شاغرة بشركة جميرة التجارية المحدودة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جميرة التجارية المحدودة (باسكن روبنز) عن توفر 68 وظيفة شاغرة بمسمى (بائع – عام ) ، للرجال من حملة الثانوية العامة ، للعمل في المدن التالية (المدينة المنورة، الرياض، جازان، الهفوف، جدة)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

الوصف الوظيفى : بيع مجموعة من السلع والخدمات للعملاء، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات واستخداماتها وأسعارها، وتولي أمور الدفع وتلقي المدفوعات من العملاء.

وأشارت الشركة أنه يتم التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .