  • الخميس 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزارة النقل تحذر مستخدمي طريق «الأحمر- عدان» من الأمطار

وزارة النقل تحذر مستخدمي طريق «الأحمر- عدان» من الأمطار

وزارة النقل تحذر مستخدمي طريق «الأحمر- عدان» من الأمطار
عادل الحربي(صدى):

ناشد فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق ” الأحمر- عدان ” ، بتهدئة السرعة وتوخي الحذر.

حيث نبه فرع الوزارة مستخدمي الطريق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 9 دقائق

“اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً”..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *