وزارة النقل تحذر مستخدمي طريق «الأحمر- عدان» من الأمطار

عادل الحربي(صدى):

ناشد فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق ” الأحمر- عدان ” ، بتهدئة السرعة وتوخي الحذر.

حيث نبه فرع الوزارة مستخدمي الطريق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” .