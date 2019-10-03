وزارة النقل تحذر مستخدمي طريق «الأحمر- عدان» من الأمطار
ناشد فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق ” الأحمر- عدان ” ، بتهدئة السرعة وتوخي الحذر.
حيث نبه فرع الوزارة مستخدمي الطريق عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” .
إبن سمومة[ عدد التعليقات: 7507 ] نشر منذ 9 دقائق
“اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً”..