أضرار النوم على الظهر أثناء فترة الحمل  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر طبيب نساء وتوليد من النوم علي الظهر خلال فترة الحمل، موضحا أنها تؤثر على نمو الجنين ووزنه عند الولادةّ.

وأوضح أن النوم على الظهر خلال الثلث الثالث من الحمل، يرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى الرحم، مما قد يعيق نمو الجنين، وبالتالي يؤثر على وزنه عند الولادة، ويكون أكثر عرضة لولادة طفل منخفض الوزن.

وأشار إلي أن اعتماد تلك الوضعية في أواخر فترة الحمل، يؤدي إلى الضغط على الوريد الأجوف، وهو المسؤول عن إعادة الدم من الرأس إلى القلب والشريان الأورطي، الذي ينقل الدم إلى بقية الجسم، وتقلل تلك الوضعية من كمية الدم التي يضخها قلب الحامل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل الأوكسجين والمواد المغذية للجنين، مبينا أن النوم أو الاستلقاء على أحد الجانبين، أكثر أمانًا.

وذكرت دراسة سابقة أن النوم على الظهر خلال الحمل، قد يؤدي أيضًا إلى ولادة جنين ميت، وهي حالة تعرف أيضًا باسم “الإملاص”.