بالصور.. دنيا سمير غانم في إطلالة صادمة بعد فقدانها الكثير من وزنها 

القاهرة(صدى):

شاركت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها على “إنستجرام”، صوراً لها بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت ترتدي فستاناً أسود براقاً بتصميم ضيق أبرز نحافتها.

وخطفا الفنانة الأنظار بشكل وجهها حيث اعتبر بعض المتابعين أن خسارة الوزن أثرت على نضارتها، لافتين إلى أنها تبدو أكبر في السن مما هي عليه في الحقيقة.

وعلق أحد متابعيها، قائلا:” للأسف شكلك في الصورة مش لطيف”، بينما رأى متابع آخر: ”كفاية رجيم لو سمحت، أحبك”.

وجاءت التعليقات كالآتي: ”دنيا بلاش تنحفي أكتر حبوبة كنتي أحلى بكتير” ، ”لازم وجهك يملأ قليلاً أصبحت نحيفة أكثر من اللازم”، ”مبينه كأنه عمرك 40 سنة مش حلو اللوك”.