«سيديروبولوس» يقود مباراة ضمك والوحدة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين  

طلال الغامدي(صدى):

عين اتحاد الكرة الحكم ” تاسيوس سيديروبولوس ” لإدارة مباراة ضمك والوحدة، والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ضمك والوحدة في تمام الساعه الخامسة و خمس وتلاثين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة و خمس وتلاثين دقيقة مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.

ويخوض فريق ضمك المباراة بإستعداد قوي تحت قيادة مديره الفني الحالي و لا ننسى أيضا النجم المغربي محسن ياجور الذي يلعب كمهاجم لنادي ضمك في الدوري، كما أن في هذا اللقاء سيقابل نادي ضمك خصمه الوحدة والذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابة تمنحه بطاقة التأهل للدور القادم من المنافسة.