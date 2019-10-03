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«النصر» يقترب من 4 عقود نارية

«النصر» يقترب من 4 عقود نارية
ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن توجه إدارة النصر خلال الفترة الحالية لزيادة موراد النادي بعد إستقرار الأوضاع الإدارية برئاسة الدكتور صفوت السويكت .

وأكد ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن النادي يستعد للتوقيع مع 4 شركات راعية هامة دفعةً واحدة خلال الفترة القريبة المقبلة .

وقال : سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشركات توالياً قريباً .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3526 ] نشر منذ 13 ساعة

ههههههههههههههههههه عقد مع شركة سياكل

[ عدد التعليقات: 7312 ] نشر منذ 13 ساعة

عقد رعاية بقالة وبنشر العريجا

[ عدد التعليقات: 3278 ] نشر منذ 12 ساعة

يبون يلهون جمهور النصر عن اخفاقات المستوي والخروج من اسيا .

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 12 ساعة

جاكم الطواقي يعبرون عن شعورهم.. ههههههه

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