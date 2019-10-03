«النصر» يقترب من 4 عقود نارية

ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن توجه إدارة النصر خلال الفترة الحالية لزيادة موراد النادي بعد إستقرار الأوضاع الإدارية برئاسة الدكتور صفوت السويكت .

وأكد ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن النادي يستعد للتوقيع مع 4 شركات راعية هامة دفعةً واحدة خلال الفترة القريبة المقبلة .

وقال : سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشركات توالياً قريباً .