«النصر» يقترب من 4 عقود نارية
كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري عن توجه إدارة النصر خلال الفترة الحالية لزيادة موراد النادي بعد إستقرار الأوضاع الإدارية برئاسة الدكتور صفوت السويكت .
وأكد ” الشهري ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أن النادي يستعد للتوقيع مع 4 شركات راعية هامة دفعةً واحدة خلال الفترة القريبة المقبلة .
وقال : سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشركات توالياً قريباً .
زائر[ عدد التعليقات: 3526 ] نشر منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههه عقد مع شركة سياكل
الواقع[ عدد التعليقات: 7312 ] نشر منذ 13 ساعة
عقد رعاية بقالة وبنشر العريجا
محمد[ عدد التعليقات: 3278 ] نشر منذ 12 ساعة
يبون يلهون جمهور النصر عن اخفاقات المستوي والخروج من اسيا .
Zizo[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 12 ساعة
جاكم الطواقي يعبرون عن شعورهم.. ههههههه